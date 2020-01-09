Три кандидата на отделение от Украины вслед за Крымом назвал военный аналитик

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9 января 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Площадь независимости в Киеве, imagebroker/Ferdinand Hollweck / globallookpress.com

Украинские города Харьков, Полтава и Сумы в будущем могут повторить судьбу Крыма и присоединиться к Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил Павел Фельгенгауэр, отечественный военный эксперт.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», специалист отметил, что включение в состав страны перечисленных городов позволит России выйти к реке Днепр. При этом такое решение приведет к усилению давления на Москву со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов.

Ранее сегодня сообщалось, что Михаил Погребинский, киевский политический эксперт, предсказал полную потерю Украиной Донбасса, если ее власти и дальше будут уклоняться от выполнения минских договоренностей.