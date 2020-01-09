В Армении пособие по рождению первенца увеличится в шесть раз

В Армении размер пособия по рождению первенца увеличится в шесть раз. Согласно последней информации местных журналистов, вышеуказанное нововведение вступит в силу с 1 июля текущего года.
Подчеркивается, что речь идет о единовременном пособии по рождению ребенка, которое в настоящий момент составляет 50 тыс. драмов (около 105 долларов) при рождении первенца и 150 тыс. драмов (примерно 314 долларов) при рождении второго ребенка. Министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян заявила, что предлагается повысить данные пособия, причем при рождении первенца пособие будет увеличено в шесть раз и составит 300 тыс. драмов (около 628 долларов).
Уточняется, что данные нововведения не коснутся детей, рожденных до 1 июля 2020 года.