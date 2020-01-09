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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Белоруссии мертвый гость несколько дней просидел за праздничным столом

, 14:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Белоруссии мертвый гость несколько дней просидел за праздничным столом
застолье, pixabay.com
В доме, расположенном в одной из деревень Витебской области Белоруссии, мертвый гость несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили сотрудники правоохранительных органов.
 
Официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко отметил, что накануне в полицию обратилась жительница деревни Черессы, которая сообщила, что ее муж уже несколько дней не был дома. Выяснилось, что в последний раз его видели в гостях у односельчанина.
 
Сотрудники уголовного розыска проверили эти данные и нашли пропавшего. Его тело находилось в кресле за праздничным столом у другого жителя деревни, где с 30 декабря прошлого года шло бурное застолье. Смерть человека, предположительно, наступила в ночь на 6 января.
 
Установлено, что между хозяином дома и его гостем произошел конфликт, в ходе которого первый ударил второго бревном по голове. Пострадавший мужчина сидел за столом в капюшоне, вследствие чего хозяин не сразу понял, что нанес ему смертельную травму. Лишь через несколько дней ему стало понятно, что его односельчанин умер. В полицию, однако, подозреваемый обращаться не стал. 
 
Мужчине, нанесшему удар бревном своему гостю, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
ЕТ

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