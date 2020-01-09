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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Российский военный эксперт обвинил США в уничтожении украинского Boeing в Иране

, 13:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Московский комсомолец»

Российский военный эксперт обвинил США в уничтожении украинского Boeing в Иране
Место крушения украинского Boeing в Иране, Rouzbeh Fouladi / globallookpress.com

Украинский Boeing, разбившийся под Тегераном, уничтожили Соединенные Штаты. Соответствующую версию в разговоре с журналистами выдвинул Алексей Леонков, отечественный военный эксперт.

Видео падения разбившегося под Тегераном украинского лайнера появилось в сети

Видео падения разбившегося под Тегераном украинского лайнера появилось в сети

По словам специалиста, ставшего собеседником «Московского комсомольца», расположенные на территории Ирака американские силы ПВО могли ошибочно принять пассажирский самолет за цель во время иранской атаки по базам США и сбить лайнер. Также Леонков допустил, что произошел умышленный провокационный удар со стороны военных Штатов.

Ранее сообщалось, что в интернете опубликовали видео падения Boeing. В результате этой катастрофы погибли 176 человек.

 

ДЦ

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