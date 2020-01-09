Российский военный эксперт обвинил США в уничтожении украинского Boeing в Иране

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9 января 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Московский комсомолец»

Место крушения украинского Boeing в Иране, Rouzbeh Fouladi / globallookpress.com

Украинский Boeing, разбившийся под Тегераном, уничтожили Соединенные Штаты. Соответствующую версию в разговоре с журналистами выдвинул Алексей Леонков, отечественный военный эксперт.

По словам специалиста, ставшего собеседником «Московского комсомольца», расположенные на территории Ирака американские силы ПВО могли ошибочно принять пассажирский самолет за цель во время иранской атаки по базам США и сбить лайнер. Также Леонков допустил, что произошел умышленный провокационный удар со стороны военных Штатов.

Ранее сообщалось, что в интернете опубликовали видео падения Boeing. В результате этой катастрофы погибли 176 человек.