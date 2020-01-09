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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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СМИ: родственники в ярости из-за решения Гарри и Меган отказаться от обеспечения со стороны семьи

, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Sun

СМИ: родственники в ярости из-за решения Гарри и Меган отказаться от обеспечения со стороны семьи
герцогиня Меган и принц Гарри, Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com

СМИ, ссылаясь на источник, сообщают, что после заявления принца Гарри и его жены о намерении отказаться от финансового обеспечения со стороны королевской семьи в Букингемском дворце царит переполох.

Согласно некоторым данным, королева Великобритании Елизавета II невероятно расстроилась, узнав о желании внука. Принц Чарльз и принц Уильям якобы и вовсе пылают от ярости, поскольку заявление Гарри и Меган ни с кем не было согласовано.

Отметим, что многие поклонники герцога и герцогини Сассекских решили, что семейная пара захотела отказаться от своих титулов, однако это не так. Известно также, что они готовы лишиться королевских привилегий, но при этом намерены оставить себе прислугу.

ЕТ

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