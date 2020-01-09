СМИ: родственники в ярости из-за решения Гарри и Меган отказаться от обеспечения со стороны семьи

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9 января 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Sun

герцогиня Меган и принц Гарри, Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com

СМИ, ссылаясь на источник, сообщают, что после заявления принца Гарри и его жены о намерении отказаться от финансового обеспечения со стороны королевской семьи в Букингемском дворце царит переполох.

Согласно некоторым данным, королева Великобритании Елизавета II невероятно расстроилась, узнав о желании внука. Принц Чарльз и принц Уильям якобы и вовсе пылают от ярости, поскольку заявление Гарри и Меган ни с кем не было согласовано.

Отметим, что многие поклонники герцога и герцогини Сассекских решили, что семейная пара захотела отказаться от своих титулов, однако это не так. Известно также, что они готовы лишиться королевских привилегий, но при этом намерены оставить себе прислугу.