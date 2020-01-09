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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Иран: КСИР "более жестко отомстит врагу"

, 13:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Иран: КСИР
флаг Ирана, pixabay.com

Начальник отдела безопасности Генштаба Вооруженных сил Ирана Абдолла Араги в четверг, 9 января, заявил, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) намерен "более жестко отомстить врагу".

Абдолла Араги также напомнил, что КСИР фактически является одним из самых сильных воинских формирований иранского руководства.

Напомним, в ночь на среду, 8 января, Иран сообщил об операции возмездия за убийство своего генерала Касема Сулеймани в процессе атаки США. Тегеран в ответ на данный шаг со стороны Вашингтона выпустил ракеты по двум американским базам в Ираке.

ЕТ

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