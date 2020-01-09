Иран: КСИР

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9 января 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

флаг Ирана, pixabay.com

Начальник отдела безопасности Генштаба Вооруженных сил Ирана Абдолла Араги в четверг, 9 января, заявил, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) намерен "более жестко отомстить врагу".

Абдолла Араги также напомнил, что КСИР фактически является одним из самых сильных воинских формирований иранского руководства.

Напомним, в ночь на среду, 8 января, Иран сообщил об операции возмездия за убийство своего генерала Касема Сулеймани в процессе атаки США. Тегеран в ответ на данный шаг со стороны Вашингтона выпустил ракеты по двум американским базам в Ираке.