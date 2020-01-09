Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с крушением пассажирского самолета под Тегераном

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9 января 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с крушением украинского пассажирского самолета под Тегераном. Авиакатастрофа произошла 8 января.

На Украине и в Иране 9 января объявлен днем траура в связи с крушением пассажирского самолета в Тегеране

Погибли 176 человек - граждане разных стран. Российский лидер в тот же день направил украинскому президенту телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения авиалайнера Boeing 737-800 «Украинских международных авиалиний» в Иране.

Глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, - сообщает пресс-служба Кремля. На Украине и в Иране сегодня объявлен траур.