Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с крушением пассажирского самолета под Тегераном

, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с крушением пассажирского самолета под Тегераном
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с крушением украинского пассажирского самолета под Тегераном. Авиакатастрофа произошла 8 января.

На Украине и в Иране 9 января объявлен днем траура в связи с крушением пассажирского самолета в Тегеране

На Украине и в Иране 9 января объявлен днем траура в связи с крушением пассажирского самолета в Тегеране

Погибли 176 человек - граждане разных стран.  Российский лидер в тот же день направил украинскому президенту телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения авиалайнера Boeing 737-800 «Украинских международных авиалиний» в Иране.

Глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, - сообщает пресс-служба Кремля.  На Украине и в Иране сегодня объявлен траур.

ИЧ

//картина дня

Украинские города Харьков, Полтава и Сумы в будущем могут повторить судьбу Крыма и присоединиться к Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил Павел Фельгенгауэр, отечественный военный эксперт.

Украинские города Харьков, Полтава и Сумы в будущем могут повторить судьбу Крыма и присоединиться к Российской Федерации…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Глава администрации города Юрий Хорошеньков уволил главного редактора газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шулебину за то, что та «неправильно» разместила в статье фотографии…

//новости ан

//новости ан

В столице Абхазии жители взяли штурмом здание местной администрации Президента. Протестующие требуют признать недействительными результаты прошедших летом прошлого года…

//новости ан

//новости ан

31-летняя супруга футболиста Павла Погребняка Мария сообщила, что добилась увольнения московского таксиста, который выгнал ее из автомобиля, а затем вышвырнул из салона…

//новости ан

//новости ан

//новости ан