На Украине и в Иране 9 января объявлен днем траура в связи с крушением пассажирского самолета в Тегеране

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9 января 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

В. Зеленский, фото из соцсети

На Украине 9 января объявлен днем траура в связи с крушением украинского пассажирского самолета в Иране. В результате авиакатастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» 8 января погибли 176 человек, среди которых были не только украинцы, но и граждане разных стран.

Boeing рухнул из-за технической неисправности - источники безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января 2020 года днем траура в связи с трагедией, которая произошла в Тегеране. В ночь на четверг Зеленский провел совещание по вопросам, связанным с авиакатастрофой в Тегеране. В совещании приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Андрей Загороднюк, глава МИД Украины Вадим Пристайко и представители других ведомств.

В Иране 9 января также объявили днем траура по жертвам крушения Boeing и давки во время церемонии прощания с погибшим генералом Касемом Сулеймани.

Украинский Boeing 737−800 выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев. Лайнер исчез с радаров через несколько минут после взлета. Погибли все.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)8 Янв 2020 в 8:32 PST