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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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На Украине предсказали полную потерю Донбасса из-за нежелания Киева следовать «Минску»

, 12:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитПазл»

На Украине предсказали полную потерю Донбасса из-за нежелания Киева следовать «Минску»
Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Нежелание киевских властей реализовывать минские договоренности об урегулировании конфликта в Донбассе приведет к полной потере данного региона для Украины. Соответствующую точку зрения озвучил Михаил Погребинский, украинский политический эксперт.

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По словам аналитика, чем дольше официальный Киев будет тянуть с выполнением обязательств, прописанных в минских соглашениях, тем сложнее ему будет вернуть контроль над Донецком и Луганском. Количество местных жителей, являющихся обладателями российских паспортов, постоянно растет, процитировал Погребинского интернет-портал «ПолитПазл».

Ранее в четверг сообщалось, что Дмитрий Гордон, журналист с Украины, спрогнозировал будущее самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

 

ДЦ

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