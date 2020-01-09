На Украине предсказали полную потерю Донбасса из-за нежелания Киева следовать «Минску»

Нежелание киевских властей реализовывать минские договоренности об урегулировании конфликта в Донбассе приведет к полной потере данного региона для Украины. Соответствующую точку зрения озвучил Михаил Погребинский, украинский политический эксперт.
По словам аналитика, чем дольше официальный Киев будет тянуть с выполнением обязательств, прописанных в минских соглашениях, тем сложнее ему будет вернуть контроль над Донецком и Луганском. Количество местных жителей, являющихся обладателями российских паспортов, постоянно растет, процитировал Погребинского интернет-портал «ПолитПазл».
Ранее в четверг сообщалось, что Дмитрий Гордон, журналист с Украины, спрогнозировал будущее самопровозглашенных ДНР и ЛНР.