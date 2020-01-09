В конфликте между Ираном и США может быть применено ядерное оружие

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9 января 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

Советский и российский военный и общественный деятель, генерал-полковник Леонид Ивашов не исключает применения тактического ядерного оружия на Ближнем Востоке.



Как он сообщил в своём интервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ, здесь есть опасный союз США-Израиль. Израиль обладает ядерным оружием, причём периодически подчеркивает, что у него не менее 400 ядерных боеголовок. Вопрос в том, кто первый начнет с Ирана.



"Мне представляется, что развитие ситуации может быть критическим. Вот сейчас Иран применил баллистические ракеты. Если американцы вмешаются, втянутся в этот конфликт, то понятно, что Израиль будет работать на территории США. Или иранцы применят по Тель-Авиву удар баллистическими ракетами, или этот удар будет спровоцирован кем-то. И в ответ Израиль может нанести удар ядерным оружием по объектам, прежде всего ядерным, в Иране. Объяснят это тем, что им было непонятно, летит ли ракета обычная или, может, с ядерным оружием", - говорит Ивашов.



Подробнее смотрите в интервью Леонида Ивашова на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ.



