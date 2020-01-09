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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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США оправдывают убийство Сулеймани как самооборону

, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

США оправдывают убийство Сулеймани как самооборону
pixabay.com

Соединенные Штаты сообщили Организации Объединенных Наций (ООН), что убийство иранского командира Касема Сулеймани было самообороной. Также США пообещали принять дополнительные меры для защиты персонала и интересов своей страны на Ближнем Востоке.

В среду, 8 января, Иран отомстил за смерть Сулеймани, выпустив ракеты по военным объектам, в которых размещены войска США в Ираке. Президент США Дональд Трамп заявил, что никто из американцев не пострадал, успокаивая опасения, что смерть Сулеймани и реакция Ирана могут вызвать более широкий конфликт на Ближнем Востоке

В письме, отправленном в Совет Безопасности ООН, посол США Келли Крафт написал, что Соединенные Штаты также «готовы без каких-либо предварительных условий участвовать в серьезных переговорах с Ираном с целью предотвращения дальнейшей угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима».

«Убийство Сулеймани в Багдаде в конце прошлой недели было оправдано статьей 51 Устава ООН», - пишет Крафт в своем письме, добавляя, что «Соединенные Штаты готовы предпринять дополнительные действия в регионе по мере необходимости для продолжения защиты персонала США и интересы».

В соответствии со статьей 51 страны обязаны «незамедлительно сообщать» Совету Безопасности из 15 членов о любых мерах, принятых при осуществлении права на самооборону. Соединенные Штаты использовали ранее статью 51 для оправдания действий в Сирии против боевиков Исламского государства в 2014 году, (Исламское государство - террористическая организация, запрещенная в России).

Крафт сказал, что смерть Сулеймани и авиаудары США по Ираку и Сирии 29 декабря против поддерживаемой Ираном ополченческой группировки были ответом «на растущую серию вооруженных нападений в последние месяцы со стороны Исламской Республики Иран и ополченцев, поддерживаемых Ираном, против американских войск».

Посол Ирана в ООН Маджид Тахт Раванчи заявил, что Тегеран «не стремится к эскалации или войне» после осуществления своего права на самооборону, приняв «взвешенный и соразмерный военный ответный удар по американской авиабазе в Ираке».

 

ЕП

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