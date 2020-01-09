США оправдывают убийство Сулеймани как самооборону

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9 января 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

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Соединенные Штаты сообщили Организации Объединенных Наций (ООН), что убийство иранского командира Касема Сулеймани было самообороной. Также США пообещали принять дополнительные меры для защиты персонала и интересов своей страны на Ближнем Востоке.

В среду, 8 января, Иран отомстил за смерть Сулеймани, выпустив ракеты по военным объектам, в которых размещены войска США в Ираке. Президент США Дональд Трамп заявил, что никто из американцев не пострадал, успокаивая опасения, что смерть Сулеймани и реакция Ирана могут вызвать более широкий конфликт на Ближнем Востоке

В письме, отправленном в Совет Безопасности ООН, посол США Келли Крафт написал, что Соединенные Штаты также «готовы без каких-либо предварительных условий участвовать в серьезных переговорах с Ираном с целью предотвращения дальнейшей угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима».

«Убийство Сулеймани в Багдаде в конце прошлой недели было оправдано статьей 51 Устава ООН», - пишет Крафт в своем письме, добавляя, что «Соединенные Штаты готовы предпринять дополнительные действия в регионе по мере необходимости для продолжения защиты персонала США и интересы».

В соответствии со статьей 51 страны обязаны «незамедлительно сообщать» Совету Безопасности из 15 членов о любых мерах, принятых при осуществлении права на самооборону. Соединенные Штаты использовали ранее статью 51 для оправдания действий в Сирии против боевиков Исламского государства в 2014 году, (Исламское государство - террористическая организация, запрещенная в России).

Крафт сказал, что смерть Сулеймани и авиаудары США по Ираку и Сирии 29 декабря против поддерживаемой Ираном ополченческой группировки были ответом «на растущую серию вооруженных нападений в последние месяцы со стороны Исламской Республики Иран и ополченцев, поддерживаемых Ираном, против американских войск».

Посол Ирана в ООН Маджид Тахт Раванчи заявил, что Тегеран «не стремится к эскалации или войне» после осуществления своего права на самооборону, приняв «взвешенный и соразмерный военный ответный удар по американской авиабазе в Ираке».