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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В посольстве РФ в Таллине подтвердили, что президент Эстонии вернула подаренное ей крымское вино

, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

В посольстве РФ в Таллине подтвердили, что президент Эстонии вернула подаренное ей крымское вино
президент Эстонии Керсти Кальюлайд, Luiz Rampelotto/ZUMAPRESS.com
Посольство Российской Федерации в Таллине в четверг, 9 января, подтвердило, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась от крымского вина, присланного ей в подарок на 50-летие, и вернула его.
 
Ранее председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике, Алексей Пушков сообщил, что Керсти Кальюлайд приняла шоколад и цветы в подарок на свой юбилей, однако от "Крымского" отказалась.
 
Дипломаты уточнили, что бутылку вина, изготовленного в Крыму, вернули в посольство без каких-либо комментариев со стороны эстонского лидера.
ЕТ

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