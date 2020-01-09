В посольстве РФ в Таллине подтвердили, что президент Эстонии вернула подаренное ей крымское вино

Посольство Российской Федерации в Таллине в четверг, 9 января, подтвердило, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась от крымского вина, присланного ей в подарок на 50-летие, и вернула его.

Ранее п редседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике, Алексей Пушков сообщил, что Керсти Кальюлайд приняла шоколад и цветы в подарок на свой юбилей, однако от "Крымского" отказалась.

Дипломаты уточнили, что бутылку вина, изготовленного в Крыму, вернули в посольство без каких-либо комментариев со стороны эстонского лидера.