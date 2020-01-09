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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Турция поднимет вопрос о деоккупации Крыма

, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]

Турция поднимет вопрос о деоккупации Крыма
Kremlin Pool, globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Турция поднимет вопрос о деоккупации Крыма. Глава украинского внешнеполитического ведомства написал об этом в Twitter.

По словам Пристайко,  в Турции решили поднять эту тему. Ему рассказал об этом  глава МИД Турецкой Республики Мевлут Чавушоглу в ходе телефонного разговора.

Предполагается, что вопрос о деоккупации Крыма и освобождения украинских граждан, которые незаконно удерживаются в России и на оккупированных территориях, будет поднят во время визита президента России Владимира Путина в Турцию.

В марте 2014 года в ходе всенародного референдума жители Крыма подавляющим большинством голосов приняли решение о присоединении к Российской Федерации. Большая часть стран, в том числе и Украина, результаты голосования по-прежнему не признают.

ИЧ

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