//В мире 13+

9 января 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]

Kremlin Pool, globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Турция поднимет вопрос о деоккупации Крыма. Глава украинского внешнеполитического ведомства написал об этом в Twitter.

По словам Пристайко, в Турции решили поднять эту тему. Ему рассказал об этом глава МИД Турецкой Республики Мевлут Чавушоглу в ходе телефонного разговора.

Предполагается, что вопрос о деоккупации Крыма и освобождения украинских граждан, которые незаконно удерживаются в России и на оккупированных территориях, будет поднят во время визита президента России Владимира Путина в Турцию.

В марте 2014 года в ходе всенародного референдума жители Крыма подавляющим большинством голосов приняли решение о присоединении к Российской Федерации. Большая часть стран, в том числе и Украина, результаты голосования по-прежнему не признают.