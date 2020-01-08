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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Иран отказался передать США черные ящики разбившегося самолета

, 20:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Mehr

Иран отказался передать США черные ящики разбившегося самолета
фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/globallookpress.com

Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что Тегеран не будет передавать Соединённым Штатам и компании Boeing черные ящики разбившегося украинского самолета. Известно, что пассажирский лайнер упал рано утром недалеко от аэропорта имени Имама Хомейни из-за загоревшегося двигателя.

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"На данный момент неизвестно, в какую страну направят черный ящик для расшифровки", - пояснил Абедзаде.

Глава организации считает, что катастрофу должно расследовать государство, на территории которого разбился самолет. По его словам, Украина сможет принять участие в выяснении обстоятельств произошедшей трагедии.

Напомним, что на борту воздушного судна находились около  180 человек, все погибли. 

БА

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