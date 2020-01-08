Иран отказался передать США черные ящики разбившегося самолета

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8 января 2020, 20:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Mehr

фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/globallookpress.com

Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что Тегеран не будет передавать Соединённым Штатам и компании Boeing черные ящики разбившегося украинского самолета. Известно, что пассажирский лайнер упал рано утром недалеко от аэропорта имени Имама Хомейни из-за загоревшегося двигателя.

Очевидец рассказал о моменте крушения украинского лайнера в Тегеране

"На данный момент неизвестно, в какую страну направят черный ящик для расшифровки", - пояснил Абедзаде.

Глава организации считает, что катастрофу должно расследовать государство, на территории которого разбился самолет. По его словам, Украина сможет принять участие в выяснении обстоятельств произошедшей трагедии.

Напомним, что на борту воздушного судна находились около 180 человек, все погибли.