Иран отказался передать США черные ящики разбившегося самолета

Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что Тегеран не будет передавать Соединённым Штатам и компании Boeing черные ящики разбившегося украинского самолета. Известно, что пассажирский лайнер упал рано утром недалеко от аэропорта имени Имама Хомейни из-за загоревшегося двигателя.
"На данный момент неизвестно, в какую страну направят черный ящик для расшифровки", - пояснил Абедзаде.
Глава организации считает, что катастрофу должно расследовать государство, на территории которого разбился самолет. По его словам, Украина сможет принять участие в выяснении обстоятельств произошедшей трагедии.
Напомним, что на борту воздушного судна находились около 180 человек, все погибли.