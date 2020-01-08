Видео пулеметной атаки ополченцев Донбасса по позициям ВСУ показали в интернете

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8 января 2020, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]

Ополченцы ДНР в Донецке, Janos Chiala / globallookpress.com

В интернете опубликовали видеозапись, на которой запечатлено, как ополченцы Донбасса атакуют позиции Вооруженных сил Украины с помощью крупнокалиберного пулемета. Ролик доступен для просмотра на сайте YouTube.

Когда и в каком районе Донбасса были сделаны данные кадры, выложившие их авторы канала «Сводки ополчения» не раскрыли.

На востоке Украины с весны 2014 года продолжается военный конфликт, в котором участвуют подконтрольные Киеву силовики и подразделения самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Ранее в среду сообщалось, что на страницах французской интернет-прессы появился материал, где перечислены политики, способные остановить боевые действия.