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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Видео пулеметной атаки ополченцев Донбасса по позициям ВСУ показали в интернете

, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]

Видео пулеметной атаки ополченцев Донбасса по позициям ВСУ показали в интернете
Ополченцы ДНР в Донецке, Janos Chiala / globallookpress.com

В интернете опубликовали видеозапись, на которой запечатлено, как ополченцы Донбасса атакуют позиции Вооруженных сил Украины с помощью крупнокалиберного пулемета. Ролик доступен для просмотра на сайте YouTube.

Десять способных остановить конфликт в Донбассе политиков назвали во Франции

Десять способных остановить конфликт в Донбассе политиков назвали во Франции

Когда и в каком районе Донбасса были сделаны данные кадры, выложившие их авторы канала «Сводки ополчения» не раскрыли.

На востоке Украины с весны 2014 года продолжается военный конфликт, в котором участвуют подконтрольные Киеву силовики и подразделения самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Ранее в среду сообщалось, что на страницах французской интернет-прессы появился материал, где перечислены политики, способные остановить боевые действия. 

 

ДЦ

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Иран обещал ответить и ответил! И это только начало

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