Видео пулеметной атаки ополченцев Донбасса по позициям ВСУ показали в интернете

В интернете опубликовали видеозапись, на которой запечатлено, как ополченцы Донбасса атакуют позиции Вооруженных сил Украины с помощью крупнокалиберного пулемета. Ролик доступен для просмотра на сайте YouTube.
Когда и в каком районе Донбасса были сделаны данные кадры, выложившие их авторы канала «Сводки ополчения» не раскрыли.
На востоке Украины с весны 2014 года продолжается военный конфликт, в котором участвуют подконтрольные Киеву силовики и подразделения самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Ранее в среду сообщалось, что на страницах французской интернет-прессы появился материал, где перечислены политики, способные остановить боевые действия.