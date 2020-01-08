Рассчитан предполагаемый срок отставки Зеленского с поста президента Украины

В настоящий момент существует большая вероятность скорой отставки Владимира Зеленского с должности президента Украины. Соответствующей точки зрения придерживается киевский политолог Михаил Погребинский, говорится в размещенном в сети материале.
Как пишет канал «Политикан» в «Яндекс. Дзен», Погребинский допустил, что глава государства устал от своей работы. Возможно, Зеленский уйдет со своего поста через несколько недель, после чего на Украине будут назначены новые президентские выборы.
Ранее в среду сообщалось, что украинский журналист Юрий Дудкин назвал обязательные условия прекращения вооруженного конфликта на востоке страны.