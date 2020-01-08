Рассчитан предполагаемый срок отставки Зеленского с поста президента Украины

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8 января 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

В настоящий момент существует большая вероятность скорой отставки Владимира Зеленского с должности президента Украины. Соответствующей точки зрения придерживается киевский политолог Михаил Погребинский, говорится в размещенном в сети материале.

Как пишет канал «Политикан» в «Яндекс. Дзен», Погребинский допустил, что глава государства устал от своей работы. Возможно, Зеленский уйдет со своего поста через несколько недель, после чего на Украине будут назначены новые президентские выборы.

Ранее в среду сообщалось, что украинский журналист Юрий Дудкин назвал обязательные условия прекращения вооруженного конфликта на востоке страны.