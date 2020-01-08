Десять способных остановить конфликт в Донбассе политиков назвали во Франции

Названы десять политических деятелей, которые способны остановить вооруженный конфликт на территории Донбасса, продолжающийся с весны 2014 года. Соответствующий материал появился на страницах французских интернет-СМИ.
В списке, опубликованном порталом Factamedia, в частности, присутствуют:
1. президент России Владимир Путин;
2. украинский лидер Владимир Зеленский;
3. президент Франции Эммануэль Макрон;
4. немецкий канцлер Ангела Меркель;
5. украинский оппозиционер Виктор Медведчук;
6. президент Соединенных Штатов Дональд Трамп;
7. глава ДНР Денис Пушилин;
8. глава ЛНР Леонид Пасечник;
9. президент Белоруссии Александр Лукашенко;
10. куратор внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель.
Ранее сегодня сообщалось, что украинский журналист Юрий Дудкин озвучил обязательные условия прекращения боевых действий в Донбассе.