Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Десять способных остановить конфликт в Донбассе политиков назвали во Франции

, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]

Десять способных остановить конфликт в Донбассе политиков назвали во Франции
Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Названы десять политических деятелей, которые способны остановить вооруженный конфликт на территории Донбасса, продолжающийся с весны 2014 года. Соответствующий материал появился на страницах французских интернет-СМИ.

Обязательные условия прекращения гражданской войны в Донбассе назвали на Украине

Обязательные условия прекращения гражданской войны в Донбассе назвали на Украине

В списке, опубликованном порталом Factamedia, в частности, присутствуют:

1. президент России Владимир Путин;

2. украинский лидер Владимир Зеленский;

3. президент Франции Эммануэль Макрон;

4. немецкий канцлер Ангела Меркель;

5. украинский оппозиционер Виктор Медведчук;

6. президент Соединенных Штатов Дональд Трамп;

7. глава ДНР Денис Пушилин;

8. глава ЛНР Леонид Пасечник;

9. президент Белоруссии Александр Лукашенко;

10. куратор внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский журналист Юрий Дудкин озвучил обязательные условия прекращения боевых действий в Донбассе.

 

ДЦ

//картина дня

Мнение

Иран обещал ответить и ответил! И это только начало

Иран обещал ответить и ответил! И это только начало

Одновременно с похоронами убитых героев в Кермане ракетный иранский ответ нанесён по крупнейшей американской базе "Айн-аль-Асад". Боевая готовность американских морпехов не спасла их боевую технику, а по предварительным данным с места событий - есть десятки уничтоженных американских оккупантов.

В наступившем году правительство по привычке зело экономно. Особенно на обычных людях. Первый вице и Минфин в одном холеном лице г-на Силуанова готов костьми лечь, но не повышать расходы бюджета на здоровье, образование и культурку.

В наступившем году правительство по привычке зело экономно. Особенно на обычных людях. Первый вице и Минфин в одном…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Стало известно об обнаружении всех черных ящиков на месте крушения украинского пассажирского лайнера Boeing 737 в Тегеране. Об этом сообщило иранское информагентство…

//новости ан