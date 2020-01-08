Десять способных остановить конфликт в Донбассе политиков назвали во Франции

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8 января 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Названы десять политических деятелей, которые способны остановить вооруженный конфликт на территории Донбасса, продолжающийся с весны 2014 года. Соответствующий материал появился на страницах французских интернет-СМИ.

В списке, опубликованном порталом Factamedia, в частности, присутствуют:

1. президент России Владимир Путин;

2. украинский лидер Владимир Зеленский;

3. президент Франции Эммануэль Макрон;

4. немецкий канцлер Ангела Меркель;

5. украинский оппозиционер Виктор Медведчук;

6. президент Соединенных Штатов Дональд Трамп;

7. глава ДНР Денис Пушилин;

8. глава ЛНР Леонид Пасечник;

9. президент Белоруссии Александр Лукашенко;

10. куратор внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский журналист Юрий Дудкин озвучил обязательные условия прекращения боевых действий в Донбассе.