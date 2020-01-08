Названы основные версии крушения украинского Boeing

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8 января 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

фото с места крушения украинского авиалайнера, распространившиеся в сети Интернет

Причинами крушения авиалайнера «Международных авиалиний Украины» могут быть неисправность, ракетный удар или диверсия. Ошибка пилота исключена. Украинские СМИ опубликовали подробности.

Крушение произошло в среду 8 января. Погибли 176 человек. Самолет вылетел из Тегерана. Лайнер поднялся на высоту 2240 метров, а потом рухнул.

Спустя некоторое время появились первые видео. На них видно, как ночное небо перечеркивает огненная черта. Потом следует удар о землю и взрыв.

Одной из версий произошедшего была ошибка пилотов. Однако ее исключили после изучения видео. Пилот в воздухе не может сделать ничего, что привело бы к возгоранию самолета. А именно об этом говорит огненный след на видео. Самолет горел во время падения.

Версию технической неисправности пока отстаивают в Тегеране. Утверждается, что в воздухе у самолета загорелся двигатель. Это могло произойти из-за его повреждения, либо поломки топливной системы. Вместе с тем, самолет новый. Он был выпущен в 2016 году. Кроме того, накануне он прошел технический осмотр.

Вариант ракетного удара появился после обнародования фото с места падения самолетов. В обшивке лайнера видны отверстия. Такие бывают, когда происходит обстрел осколками либо шрапнелью. Накануне Иран обстрелял американские базы в Ираке. По идее, ожидался ответный удар. Однако его не последовало. Повода сбивать воздушные цели у иранских ПВО не было. Кроме того, катастрофа произошла далеко от границы.

Третьей версией стала диверсия. В салоне самолета мог произойти взрыв. Впрочем, системы авиационной безопасности достаточно серьезные. И к подобным вопросам уделяется серьезное внимание.