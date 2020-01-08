В Берлине назвали главную цель визита Меркель в Москву

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8 января 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Владимир Путин и Ангела Меркель, сайт kremlin.ru

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт объяснил главную причину, по которой канцлер Германии Ангела Меркель планирует посетить Москву. По его словам, визит главы немецкого кабмина планировался с 25 декабря.

"Я хочу еще раз четко сказать, потому что время от времени слышу про это заблуждение: планы этого визита появились не после военной акции против генерала Сулеймани, напротив, планы и договоренности по этим переговорам датируются (католическим) Рождеством", - пояснил Зайберт.

По его словам, в понедельник, 6 января, поездка была полностью согласована. Представитель кабмина отметил, что главная цель визита Меркель - это решение международных вопросов между Германией и Россией. При этом ситуация в Ираке тоже будет затронута в обязательном порядке, а также отношения между Ираном и США.

"Но это не было причиной и предлогом к визиту", - добавил он.

Меркель приедет в Москву в субботу для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.