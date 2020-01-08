Очевидец рассказал о моменте крушения украинского лайнера в Тегеране

//В мире 13+

8 января 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Очевидец крушения пассажирского украинского лайнера Boeing 737 рано утром недалеко от аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране рассказал обстоятельства трагедии. Известно, что предварительной причиной падения стал загоревшейся двигатель.

Поиски черных ящиков разбившегося в Иране украинского самолета завершились, началось расследование

"Правый борт и хвост самолёта были полностью охвачены огнем. Я думаю, пилот делал всё возможное, чтобы самолёт не рухнул на жилые здания", - пояснил собеседник.

По его словам, самолет загорелся ещё в воздухе, а после упал в парке Лале в 20-30 метрах от жилых зданий. Очевидец отметил, что лайнер снес ограждения футбольного поля, потом взорвался и сгорел. Он добавил, что место крушения "усеяно фрагментами мертвых тел", которые невозможно опознать.