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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Иранские средства РЭБ «посадили» украинский Боинг по ошибке?

, 16:43 [ «Аргументы Недели», ]

Иранские средства РЭБ «посадили» украинский Боинг по ошибке?
Фото: соцсети

Трагедия с самолетом украинской авиакомпании недалеко от аэропорта Тегерана активно обсуждается на специализированных авиафорумах. В частности, многие пишут, что в условиях напряженности между Ираном и США иранские ПВО могли случайно ударить по гражданскому лайнеру. Просто ошиблись целью.

Ветеран ОСНАЗ ГУ ГШ в личном разговоре с «АН» также склонялся к ошибке иранских военных.

«Не секрет, что мы поставляли Ирану технику РЭБ. В частности, в открытых данных говорилось, что были поставлены комплексы радиотехнической разведки 1Л222М "Автобаза-М". Считается, что это комплекс пассивной радиоразведки. Но не совсем. С его помощью можно воздействовать на системы управления и перехвата управления БПЛА. Несколько таких американских «птичек» иранцы смогли посадить на своей территории. Вероятно, после завершения программы обучения местных кадров, наши операторы вернулись домой, а иранские радиоразведчики управляют этой техникой. Так что вполне на нервах могли ошибиться», - высказал свое мнение собеседник.

Также, по данным «АН», в Иран были доставлены не только комплексы «Автобаза-М», но и комплексы семейства «Красуха», в частности, станция 1Л269 (экспортное исполнение «Красухи»). Они специально заточены «под БПЛА». Сколько их было поставлено и кто ими сейчас управляет неизвестно. 

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