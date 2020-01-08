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8 января 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Владимир Путин и Тайип Эрдоган, сайт kremlin.ru

Президент Турции Тайип Эрдоган на церемонии открытия газопровода "Турецкий поток" заявил, что Россия остаётся главным поставщиком "голубого топлива" для страны. По его словам, Москва и Анкара продолжат реализовывать новые совместные проекты в области энергетики.

"Потребность Турции в газе возрастает. Россия для нас главный поставщик, 400 миллиардов кубометров газа мы получили из РФ. Наше сотрудничество по энергетике очень успешное", - отметил Эрдоган.

Известно, что мероприятие состоялось в Стамбуле с участие президента РФ Владимира Путина, лидера Сербии Александра Вучича и премьера Болгарии Бойко Борисова.