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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Меган Маркл и принц Гарри в очередной раз отсутствовали на Дне рождения Кейт Миддлтон

, 16:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Меган Маркл и принц Гарри в очередной раз отсутствовали на Дне рождения Кейт Миддлтон
Фото: Меган Маркл и принц Гарри Instagram

Известно, что девятого января состоится День рождения Кейт Миддлтон, но супруга принца Уильяма вновь решила провести торжественное мероприятие немного раньше. При этом герцогиня Сассекская Меган Маркл и её супруг принц Гарри второй год подряд отказались придти на праздник.

Такой поступок сильно удивил гостей Миддлтон, потому что они с принцем Гарри находятся в теплых, дружеских отношениях. Позже выяснилось, что герцогиня с супругом до сих пор в Канаде и это стало причиной их отсутствия на торжестве. При этом члены королевской семьи обещали вернуться заранее, но не смогли. Однако некоторые считают, что  герцогиня Кембриджская просто сама не хотела их видеть. 

Отмечается, что сначала Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям отправились в Сандрингемскую церковь, где приняли участие в воскресной службе, а после отметили День рождения в загородной резиденции Анмер-Холл.

БА

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