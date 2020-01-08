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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Обязательные условия прекращения гражданской войны в Донбассе назвали на Украине

, 16:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Обязательные условия прекращения гражданской войны в Донбассе назвали на Украине
Украинский военнослужащий, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Юрий Дудкин, украинский военный историк и журналист, обозначил обязательные условия прекращения вооруженного конфликта на востоке страны. Точка зрения эксперта приведена в заметке, появившейся в российской блогосфере.

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Как пишет канал «Террикон» в «Яндекс. Дзен», Дудкин призвал команду президента Владимира Зеленского признать, что война в Донбассе ведется с собственными гражданами. Мир не наступит, если Киев не начнет выполнять минские соглашения и не пойдет на прямые переговоры с властями ДНР и ЛНР, добавил журналист.

Ранее в среду сообщалось, что на Украине назвали возможный сценарий разгрома армии страны в случае ее блицкрига в Донбассе.

 

ДЦ

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