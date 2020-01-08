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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Назван вероятный сценарий разгрома Россией ВСУ в случае их блицкрига в Донбассе

, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]

Назван вероятный сценарий разгрома Россией ВСУ в случае их блицкрига в Донбассе
Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины могут повторить судьбу разгромленной в течение нескольких дней армии Грузии, если решатся на блицкриг в Донбассе. Такую точку зрения высказал Сергей Гайдай, глава подконтрольной Киеву Луганской областной государственной администрации.

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По словам Гайдая, он не сомневается в профессионализме украинских военных, способных в ходе быстрой операции взять под контроль Луганск. Однако после этого, как полагает губернатор, Москва может повторить грузинский сценарий. На момент окончания пятидневной войны в августе 2008 года армия РФ находилась в 40 километрах от Тбилиси, напомнил процитированный «ПолитНавигатором» Гайдай.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский эксперт Михаил Погребинский назвал единственный путь реинтеграции непризнанных ДНР и ЛНР.

 

ДЦ

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