Единственный путь возвращения ДНР и ЛНР на Украину раскрыл киевский политолог

Михаил Погребинский, киевский политический эксперт, обозначил единственный способ вернуть самопровозглашенные ДНР и ЛНР в состав Украины. По данному вопросу аналитик высказался в беседе с представителями СМИ.
Как отметил эксперт, процитированный «ПолитНавигатором», реинтеграция станет возможной только в случае предоставления Донецку и Луганску автономного статуса. Киев рискует окончательно потерять Донбасс, если будет тянуть с принятием этого решения, предупредил Погребинский.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Анна Герман, бывший депутат Верховной Рады, предрекла украинским властям катастрофу из-за приватизации земли.