Единственный путь возвращения ДНР и ЛНР на Украину раскрыл киевский политолог

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8 января 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Михаил Погребинский, киевский политический эксперт, обозначил единственный способ вернуть самопровозглашенные ДНР и ЛНР в состав Украины. По данному вопросу аналитик высказался в беседе с представителями СМИ.

Как отметил эксперт, процитированный «ПолитНавигатором», реинтеграция станет возможной только в случае предоставления Донецку и Луганску автономного статуса. Киев рискует окончательно потерять Донбасс, если будет тянуть с принятием этого решения, предупредил Погребинский.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Анна Герман, бывший депутат Верховной Рады, предрекла украинским властям катастрофу из-за приватизации земли.