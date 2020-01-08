В Иране рассказали, каким будет следующий ответ Америке

Иранский министр обороны Амир Хатами рассказал, каким может быть следующий ответ Тегерана на действия Соединенных Штатов. По его словам, это зависит от действий американской стороны.
Ранее силами США был ликвидирован иранский генерал Касем Сулеймани, а затем Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Ираке. Согласно сообщениям иранских СМИ, погибло 80 человек, однако американский президент Дональд Трамп заявил, что «всё в порядке».
Хатами заявил, что «следующий ответ будет пропорционален поведению США». Также он выразил уверенность, что Иран преподал большой урок Соединённым Штатам.