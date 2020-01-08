В Иране рассказали, каким будет следующий ответ Америке

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8 января 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Иранский министр обороны Амир Хатами рассказал, каким может быть следующий ответ Тегерана на действия Соединенных Штатов. По его словам, это зависит от действий американской стороны.

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Ранее силами США был ликвидирован иранский генерал Касем Сулеймани, а затем Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Ираке. Согласно сообщениям иранских СМИ, погибло 80 человек, однако американский президент Дональд Трамп заявил, что «всё в порядке».

Хатами заявил, что «следующий ответ будет пропорционален поведению США». Также он выразил уверенность, что Иран преподал большой урок Соединённым Штатам.