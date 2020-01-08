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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Иране рассказали, каким будет следующий ответ Америке

, 14:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Иране рассказали, каким будет следующий ответ Америке
Фото: pixabay.com

Иранский министр обороны Амир Хатами рассказал, каким может быть следующий ответ Тегерана на действия Соединенных Штатов. По его словам, это зависит от действий американской стороны.

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Ранее силами США был ликвидирован иранский генерал Касем Сулеймани, а затем Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Ираке. Согласно сообщениям иранских СМИ, погибло 80 человек, однако американский президент Дональд Трамп заявил, что «всё в порядке».

Хатами заявил, что «следующий ответ будет пропорционален поведению США». Также он выразил уверенность, что Иран преподал большой урок Соединённым Штатам.

АБ

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Одновременно с похоронами убитых героев в Кермане ракетный иранский ответ нанесён по крупнейшей американской базе "Айн-аль-Асад". Боевая готовность американских морпехов не спасла их боевую технику, а по предварительным данным с места событий - есть десятки уничтоженных американских оккупантов.

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