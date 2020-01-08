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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Почему журнал Vogue отказался от фотосессий со звездами и моделями?

, 13:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Почему журнал Vogue отказался от фотосессий со звездами и моделями?
Фотограф, pixabay.com

Редакция Vogue объявила, что приняла решение изменить политику журнала, «чтобы сохранить планету для будущих поколений». Январский номер издания удивит читателей рисунками вместо традиционных фотосессий со звездами и моделями, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

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Для подготовки фотосессий лишь для одного номера, по словам представителей редакции, требуется 20 авиаперелетов, 150 человек, 40 арендованных автомобилей, 10 часов работы софитов на бензиновых генераторах, не говоря уже о количестве используемого пластика и электричества.

Обложки первого номера Vogue 2020 года были созданы как известными, так и начинающими художниками, которые не только изображают моду, но и следуют ей - отказываются использовать неэкологичные виды транспорта и борются с загрязнением окружающей среды.

 

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