Почему журнал Vogue отказался от фотосессий со звездами и моделями?

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8 января 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Фотограф, pixabay.com

Редакция Vogue объявила, что приняла решение изменить политику журнала, «чтобы сохранить планету для будущих поколений». Январский номер издания удивит читателей рисунками вместо традиционных фотосессий со звездами и моделями, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Для подготовки фотосессий лишь для одного номера, по словам представителей редакции, требуется 20 авиаперелетов, 150 человек, 40 арендованных автомобилей, 10 часов работы софитов на бензиновых генераторах, не говоря уже о количестве используемого пластика и электричества.

Обложки первого номера Vogue 2020 года были созданы как известными, так и начинающими художниками, которые не только изображают моду, но и следуют ей - отказываются использовать неэкологичные виды транспорта и борются с загрязнением окружающей среды.