В Киеве передумали исключать теракт из списка возможных причин крушения самолета

Украинское посольство в Иране исправила сообщение о причинах крушения авиалайнера в Тегеране. Из него убрали информацию о том, что Киев исключает версию теракта.
Ранее в посольстве Украины заявили, что теракт не является причиной падения самолета Boeing 737-800 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", на борту которого находилось порядка 180 человек. Согласно предварительным данным, трагедия могла произойти из-за возгорания двигателя.
«Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официальный характер», - сказано на сайте посольства.