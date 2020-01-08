В Киеве передумали исключать теракт из списка возможных причин крушения самолета

//В мире 13+

8 января 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Украинское посольство в Иране исправила сообщение о причинах крушения авиалайнера в Тегеране. Из него убрали информацию о том, что Киев исключает версию теракта.

Поклонская рассказала о своей версии крушения украинского самолета

Ранее в посольстве Украины заявили, что теракт не является причиной падения самолета Boeing 737-800 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", на борту которого находилось порядка 180 человек. Согласно предварительным данным, трагедия могла произойти из-за возгорания двигателя.

«Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официальный характер», - сказано на сайте посольства.