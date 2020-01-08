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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Иране заявили о невозможности опознать погибших при крушении самолета

, 12:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

В Иране заявили о невозможности опознать погибших при крушении самолета
Фото: pixabay.com

Директор по международным операциям общества Красного Полумесяца Ирана Мансуре Багери сообщил, что жертв крушения украинского Boeing 737 не удастся опознать из-за пожара на борту.

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«Перед крушением на борту произошел большой пожар», - сказал Багери. По его словам, из-за последствий пожара опознать останки погибших становится невозможно.

Самолёт авиакомпании «Международные авиалинии Украины» упал в среду, 8 января, в Тегеране спустя две минуты после взлета. Причиной крушения стал загоревшийся двигатель. В результате трагедии погибло более 170 человек. Ранее глава авиакомпании заявил, что ошибка экипажа маловероятна.

АБ

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