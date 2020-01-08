Главное препятствие для ядерной атаки России по США раскрыл московский аналитик

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8 января 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты уверены, что Российская Федерация не способна применить в отношении них оружие массового поражения. Соответствующую точку зрения, выступая в радиоэфире, озвучил Евгений Сатановский, отечественный политический эксперт.

Из слов аналитика следует, что главной помехой для ядерной атаки Москвы против США являются обширные связи россиян с американскими гражданами и организациями. У представителей Штатов подобных связей с РФ нет, отметил Сатановский на одной из программ «Вестей FM».

Ранее сегодня сообщалось, что в верхней палате российского парламента допустили начало ядерного конфликта из-за разгорающейся конфронтации между Вашингтоном и Ираном.