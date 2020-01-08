Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Главное препятствие для ядерной атаки России по США раскрыл московский аналитик

, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

Главное препятствие для ядерной атаки России по США раскрыл московский аналитик
Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты уверены, что Российская Федерация не способна применить в отношении них оружие массового поражения. Соответствующую точку зрения, выступая в радиоэфире, озвучил Евгений Сатановский, отечественный политический эксперт.

В Совфеде допустили начало ядерной войны из-за обмена ударами между США и Ираном

В Совфеде допустили начало ядерной войны из-за обмена ударами между США и Ираном

Из слов аналитика следует, что главной помехой для ядерной атаки Москвы против США являются обширные связи россиян с американскими гражданами и организациями. У представителей Штатов подобных связей с РФ нет, отметил Сатановский на одной из программ «Вестей FM».

Ранее сегодня сообщалось, что в верхней палате российского парламента допустили начало ядерного конфликта из-за разгорающейся конфронтации между Вашингтоном и Ираном.

 

ДЦ

//картина дня

Мнение

Иран обещал ответить и ответил! И это только начало

Иран обещал ответить и ответил! И это только начало

Одновременно с похоронами убитых героев в Кермане ракетный иранский ответ нанесён по крупнейшей американской базе "Айн-аль-Асад". Боевая готовность американских морпехов не спасла их боевую технику, а по предварительным данным с места событий - есть десятки уничтоженных американских оккупантов.

«Он кого-то оскорбил? Унизил? Это же копейки!», чеченский чиновник не видит ничего плохого в том, что его сын, по совместительству блогер, бросал в толпу деньги. Так, помощник представителя главы Чечни в Волгоградской области, Тамерлан Носаев сказал…

«Он кого-то оскорбил? Унизил? Это же копейки!», чеченский чиновник не видит ничего плохого в том, что его сын…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Стало известно об обнаружении всех черных ящиков на месте крушения украинского пассажирского лайнера Boeing 737 в Тегеране. Об этом сообщило иранское информагентство…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

24-летний Дмитрий Жванецкий повел себе как настоящий рыцарь, заступившийся за честь прекрасной дамы. По крайней мере так рассказывают очевидцы драки, в которой пострадал…

//новости ан

//новости ан

//новости ан