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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В украинской авиакомпании рассказали о разбившемся самолете

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В украинской авиакомпании рассказали о разбившемся самолете
Фото: pixabay.com

Президент авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Евгений Дыхне рассказал о потерпевшем крушение в Иране лайнере Boeing 737. Самолет должен был проследовать рейсом Тегеран-Киев.

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Дыхне заверил, что экипаж потерпевшего крушение лайнера состоял из профессионалов, а сам самолет был одним из лучших, что есть у авиакомпании. «Это был один из лучших наших самолетов с прекрасным, надежным экипажем», - заявил он.

Украинский лайнер Boeing 737, на борту которого находилось 179 пассажиров и членов экипажа, потерпел крушение в Тегеране. Согласно имеющейся информации, выживших нет.

АБ

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