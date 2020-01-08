Новые международные лидеры – новые надежды мира?

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8 января 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели», Марина Панюжева ]

Джастин Трюдо – молодой и обаятельный премьер-министр Канады, globallookpress.com, © Brent Perniac

На международной арене появляется целая плеяда смелых лидеров нового поколения, бросающих вызов «старой» консервативной элите, не способной справиться с кризисом в системе госуправления и обществе. У каждого из них − своя сверхзадача обеспечить безопасность и процветание в условиях требовательной международной среды и внутриполитической борьбы. Они умело отстаивают свои интересы и пользуются новыми технологиями, демонстрируя способность масштабно мыслить, внедрять инновации и проводить системные реформы. При этом обнаруживается симбиоз поддержки популистских настроений и склонности к защите интересов бизнес элиты. Что стоит за эффектными речами западных молодых лидеров?

Долгожданная смена поколений в мировой политике

Процесс смены поколений в мировой политики начал канадский премьер-министр Дж. Трюдо в 2015 г. Затем в 2017 г. на политическом небосклоне в США и Франции появляются Д. Трамп и Э. Макрон. В июле 2019 г. Б. Джонсон становится премьер-министром Великобритании. Следует отметить назначение двух женщин, имеющих профильное образование и опыт в госслужбе, − Метте Фредериксен премьер-министром Дании в июне и Санны Марин премьер-министром Финляндии в декабре.

У каждого лидера индивидуальный стиль, вписанный в реалии высокотехнологического века благодаря Твиттеру и Инстаграму. Он может быть активным, добродушным, импульсивным и эксцентричным, но в любом случае понятным гражданам.

Перед нами взбалмошный Трамп, бывший бизнесмен, объявляющий торговые войны союзникам, требующий увеличение взносов в НАТО, разрывающий многосторонние соглашения и отдающий приказ убить иранского генерала К. Сулеймани в первую неделю нового года. Мир замер: неужели дойдет до прямого столкновения США и Ирана вопреки мирным демонстрациям американцев?

Перспективы переизбрания Трампа далеко не так ясны – он сильно увяз в схватке с демократами, которые запустили процедуру импичмента. А тут еще Трамп решил поджечь Ближний Восток – затея, чересчур опасная, ничего не скажешь. Отправка 4 000 военнослужащих вызвала раскол в американском обществе.

А пока в Европе нет единого мнения, дрейфующая Великобритания поддерживает США. Герой нашего времени – премьер-министр Борис Джонсон, чья Консервативная партия недавно победила на досрочных парламентских выборах, завоевав 365 из 650 голосов. Для него приоритетом является выход Лондона из ЕС к 31 января 2020 г.

Джастин Трюдо, 43-летний сын бывшего премьер-министра Канады Пьера Трюдо, вступил в должность главы правительства в 2015 г. Послечетырех лет на него обрушился шквал критики, но он смог пройти на второй премьерский срок в 2019 г. Если Трюдо и Джонсон решили проблемы на ближайший год, то молодой и харизматичный Макрон, выступающий за новую архитектуру безопасности в Европе, столкнулся в декабре с новой волной социальных протестов.

Остановимся на основных достижениях Джастина Трюдо и его методы управления страной.

Первый премьерский срок Трюдо: «Канада для всех»

4 ноября 2015 года Дж. Трюдо стал вторым среди самых молодых премьер-министров Канады. Отсутствие опыта госслужбы не помешало привести к победе не самую популярную Либеральную партиюбывшему преподавателю и школьному учителю математики и французского языка, инженеру, закончившему 3 престижных университета.

Между прочим, Трюдо − активный борец за безопасность горнолыжников и сохранение окружающей среды. Выступал против добычи цинка, чтобы сохранить экосистему реки Саут-Наханни. Снялся в сериале «Великая война». Джастин не только второй Рейган, но и боксер, тренер по сноубордингу, инструктор по банджи-джампингу, любитель йоги и индийских танцев. Одним словом, удачный и разносторонний премьер-министр увлек своими талантами молодежь и «новых канадцев».

А что еще нужно такой молодой и развивающейся стране, как Канада, ставшей независимой от британского парламента в 1982 г. при Пьере Эллиотт Трюдо-старшем? Неслучайно, его называют «отцом современной Канады».

Либеральная партияпод предводительством Трюдо-младшего с 2013 г.получила большинство голосов в восьми из десяти провинций, завоевав 184 из 338 мест в нижней палате. Под периодом десятилетнего правления консерватора Стивена Харпера была подведена черта.

Предвыборная кампания «Реальные изменения» не сводилась к идеям левого спектра или популизма. Программа «прогрессивных перемен» при активном участии государства в социально-экономической сфере получила широкую поддержку. Трюдо набрал сильную команду, с учетом гендерных и этно-религиозных различий. Кабинет министров включал мужчин и женщин в равном количестве. Трюдо стал министром межправительственных дел и министром по делам молодёжи. Министром обороны был назначен Х. Саджан, что говорит о значимой роле сикхской диаспоры в жизни страны.

В январе 2017 г. Ст. Диона, пророссийского главу дипломатии, сменила Христи Фриланд, украинская журналистка. С приходом Трюдо началось формирование новой политической элиты, выступающей за этнокультурное многообразие как силу Канады.

Личностный стиль

Чем смог очаровать Джастин Трюдо канадцев? Ясно, что он может хорошо представлять страну на международной арене: он – молод, красив, эрудирован и популярен. Но, думается, что дело-то ни в PR-эффекте модной дипломатии Трюдо, имеющего личное обаяние и необычный вкус (чего стоят его яркие носки на официальных приемах), ни в забавных фото в Instagram с пандами. Он не просто воспитанный и улыбчивый парень или герой Интернета, который любит подурачиться.

Еще в 2000 г. Трюдо на фоне поднадоевшего курса консерваторов по стабилизации страны заявил о намерении провести прогрессивные реформы с тем, чтобы страна развивалась и шла в ногу со временем. Запрос простых людей на перемены был им услышан.

Правительство Трюдо выступило за увеличение роста экономики, поддержку среднего класса, улучшение жизни малообеспеченных граждан и коренных народов; социальное и гендерное равенство, повышение налога на доходы богатых граждан и его снижение для среднего класса. На инфраструктурные проекты планировалось выделить 46 миллиардов долларов.

Трюдо стремится укрепить международные позиции Канады как глобального игрока и усилить самостоятельную линию поведения, без оглядки на США, «большого брата». Он уже успел поспорить с Трампом по поводу пошлин на сталь и алюминий и посмеяться над ним на саммите НАТО в декабре. Как поведет себя Трюдо в условиях противостояния США и Ирана?

Легкий и компромиссный стиль, стремление плодотворно сотрудничать и создавать обстановку праздника выгодно отличают Трюдо. У него смелый и независимый взгляд, не ограниченный неким сводом правил. Так, он называл себя феминистом и поддерживал кампанию против унижения и оскорблений женщин MeToo. Инициировал расследования в парламенте и кабмине. А когда-то Трюдо работал координатором в Центре помощи пострадавшим от насилия в Университете Макгилла.

Промахи Трюдо

В 2019 г. Трюдо обвинили в ухудшении экономической ситуации, отсутствии реформы избирательной системы, ошибках в миграционной и экологической политике. Он столкнулся с обвинениями экс-генпрокурора в оказании давления с целью закрытия дела о передачи взяток инженерно-строительной компании SNC Lavalin Муаммару Каддафи ради контрактов в Ливии. Не была одобрена сделка на поставку оружия Саудовской Аравией.

Трюдо критиковали за снимки в гриме чернокожего, переодевание в традиционный наряд в Индию ипристрастие к фотосессиям. Возникли сомнения в компетентности. Все это его не смутило: правительство «провело последние четыре года, делая Канаду лучше».

Экономика и социальная политика

Экономический рост не был сильным, но ВВП Канады увеличился на 2,7%. Уровень инфляции поднялся до 2,2%, а уровень безработицы снизился до 5,7 %, поскольку были созданы новые рабочие места (81 тыс.). Уровень зарплат увеличился до 3,7%. В итоге, снизился уровень бедности до 3,4 млн. человек. Кабинет Трюдо поднял налоги на высокие зарплаты, поэтому дефицит бюджета достиг 14,5 млрд. долларов.

Кабинет инициировал реформу пенсионной программы, принятие Национальной стратегии в сфере жилья и улучшение жизни коренных жителей. Правительство достигло гендерного баланса в кадровом составе и продвигало гендерные вопросы в повестку дня. Трюдо выступил за равную оплату труда для мужчин и женщин, за право на аборт и даже за права ЛГБТ и употребление марихуаны.

Предвыборное обещание принять 25 тыс. сирийских беженцев и выделить 250 млн. долларов было выполнено. А в 2018 г. Канада разместила наибольшее количество беженцев. Хотя канадцы не довольны, правительство продолжает политику открытых дверей и готово разметить 350 тыс. чел. к 2021 г. В итоге, 36-миллионная Канада занимает 7-е место по численности мигрантов.

Поскольку Канада подписала Парижское соглашение по климату, был введен налог на выброс углекислого газа. Но последовали обвинения в снижении конкурентоспособности промышленности, национализации нефтепровода компании Kinder Morgan и расширения нефтепровода Trans Mountain.

Международная политика

Премьер-министр намерен восстановить лидерство Канады при опоре на гуманитарные ценности. В качестве приоритетов определеныподдержание международного порядка, укрепление военного потенциала и развитие торгово-экономических связей. В 2016 г. Трюдо выполнил обещание завершить участие в военной операции против ИГИЛ и выйти из программы создания истребителя F-35.

Канада подписала торговое соглашение с ЕС, Транстихоокеанское партнерство, договор с США и Мексикой (ЮСМКА). Трюдо стремился к сбалансированным отношениям с США, но Трамп потребовал увеличить расходы по НАТО до 2% ВВП и объявил о пошлинах на сталь и алюминий. Трюдо заявил, что нужно «смело противостоять Дональду Трампу, силам популизма и хаоса».

Китайско-канадские отношения осложнились из-за задержания главы компании Huawei. На российском направлении Дж. Трюдо и Ст. Дион выступали за восстановление диалога, но с приходом Хр. Фриланд активизировалось украинское лобби, что привело к нежеланию признать референдум в Крыму, выделению 45 млн долларов на программу помощи и договоренностям поставлять оружие Киеву. Трюдо стал рассматривать Россию как угрозу в Восточной Европе, в Арктике и на Ближнем Востоке, продлил санкции и предостерег от вмешательства в парламентские выборы. В целом крупных достижений во внешней политике Трюдо не отмечается.

Второй премьерский срок

По итогам выборов в парламент 21 октября либеральная партия победила в 157 округах, собрав 33% голосов, консерваторы получили 34,5% голоса в 122 округах. В западных провинциях начали обсуждать идею отсоединения ввиду сокращения инвестиций в нефтяной сектор. Партия Трюдо уступила несколько голосов Квебекскому блоку, выступающему за независимость франкоязычной провинции.

Трюдо на сей раз возглавил правительство меньшинства. В его состав вошли поровну мужчины и женщины – всего 36 министров. К 11 министрам добавились 7 новичков. На пост министра иностранных дел назначен Франсуа-Филипп Шампань.

Сокращение разрыва между богатыми и бедными, как и ранее, является основной целью либерального правительства. В 2020 г. Канада ратифицирует североамериканское торговое соглашение, а также соглашение с ЕС. А пока в Канаде ждут изменения, отпуск Трюдо продолжается в Коста-Рике с 20 декабря.

Опыт Канады поучителен в вопросе создания созидательной модели экономики. Она предполагает, что состояние богатых людей растут вслед за увеличением общественного богатства, а не наоборот, когда перспективы развития туманны, население «выключено» из политических и социально-экономической сферах, а элита все не может определиться, где же ее Родина.