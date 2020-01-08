В Совфеде допустили начало ядерной войны из-за обмена ударами между США и Ираном

В российском Совете Федерации прокомментировали возросшую напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. По данному вопросу в разговоре с журналистами высказался парламентарий Владимир Джабаров.
Ранее стало известно, что иранские силы атаковали два используемых Соединенными Штатами военных объекта в Ираке. Случившееся стало местью американцам за ликвидацию генерала Касема Солеймани.
Джабаров отметил в беседе с корреспондентом РИА Новости, что обмен ударами между США и Ираном способен спровоцировать полноценный вооруженный конфликт. Также представитель Совфеда предупредил об опасности начала ядерной войны.