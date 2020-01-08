В Совфеде допустили начало ядерной войны из-за обмена ударами между США и Ираном

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8 января 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Запуск ракеты «Томагавк» с американского корабля, U.S. Navy / globallookpress.com

В российском Совете Федерации прокомментировали возросшую напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. По данному вопросу в разговоре с журналистами высказался парламентарий Владимир Джабаров.

Ранее стало известно, что иранские силы атаковали два используемых Соединенными Штатами военных объекта в Ираке. Случившееся стало местью американцам за ликвидацию генерала Касема Солеймани.

Джабаров отметил в беседе с корреспондентом РИА Новости, что обмен ударами между США и Ираном способен спровоцировать полноценный вооруженный конфликт. Также представитель Совфеда предупредил об опасности начала ядерной войны.