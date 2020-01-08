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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Совфеде допустили начало ядерной войны из-за обмена ударами между США и Ираном

, 10:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Совфеде допустили начало ядерной войны из-за обмена ударами между США и Ираном
Запуск ракеты «Томагавк» с американского корабля, U.S. Navy / globallookpress.com

В российском Совете Федерации прокомментировали возросшую напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. По данному вопросу в разговоре с журналистами высказался парламентарий Владимир Джабаров.

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Джабаров отметил в беседе с корреспондентом РИА Новости, что обмен ударами между США и Ираном способен спровоцировать полноценный вооруженный конфликт. Также представитель Совфеда предупредил об опасности начала ядерной войны.

 

ДЦ

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