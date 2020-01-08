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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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На Украине считают, что крушение самолета не является терактом

, 10:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На Украине считают, что крушение самолета не является терактом
Фото: pixabay.com

В посольстве Украины в Иране считают, что крушение украинского пассажирского лайнера Boеing 737 в Тегеране не является терактом. Согласно последним данным, на борту находилось 179 человек, никто не выжил.

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«По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается», - заявили в посольстве.

В авиакомпании «Международные авиалинии Украины» сообщили, что на рейс было продано 179 билетов, на борту находилось 9 членов экипажа – граждан Украины. «Выясняется, кто из пассажиров не присутствовал на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины», - добавили в посольстве.

АБ

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