На Украине считают, что крушение самолета не является терактом

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8 января 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В посольстве Украины в Иране считают, что крушение украинского пассажирского лайнера Boеing 737 в Тегеране не является терактом. Согласно последним данным, на борту находилось 179 человек, никто не выжил.

Украинский лайнер разбился в Иране, выживших нет

«По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается», - заявили в посольстве.

В авиакомпании «Международные авиалинии Украины» сообщили, что на рейс было продано 179 билетов, на борту находилось 9 членов экипажа – граждан Украины. «Выясняется, кто из пассажиров не присутствовал на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины», - добавили в посольстве.