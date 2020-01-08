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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Видео падения разбившегося под Тегераном украинского лайнера появилось в сети

, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

Видео падения разбившегося под Тегераном украинского лайнера появилось в сети
Самолет Boeing 737, FrankHoermann/SVEN SIMON / globallookpress.com

В интернете появилось видео падения украинского пассажирского самолета, который разбился некоторое время назад в районе Тегерана. Ролик доступен для просмотра на сайте YouTube.

Украинский лайнер разбился в Иране, выживших нет

Украинский лайнер разбился в Иране, выживших нет

Судя по опубликованным кадрам, катастрофу воздушного судна с помощью камеры мобильного телефона запечатлел один из местных жителей.

Ранее в среду сообщалось, что на борту принадлежавшего украинской компании Boeing 737 находились 167 человек, все они погибли. Большинство пассажиров самолета являлись иранскими гражданами. Согласно предварительной информации, озвученной представителями официального Тегерана, причиной случившегося стали технические неполадки.

 

ДЦ

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