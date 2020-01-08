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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Произошел обстрел баз США в Ираке, погибли 80 человек

, 09:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Произошел обстрел баз США в Ираке, погибли 80 человек
Флаг Ирака

Телеканал Press TV утверждает: 80 человек погибли в результате атаки Ирана на американские базы в Ираке. Об этом сообщается в Twitter телеканала.

В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были отправлены по базе на западе Ирака и базе, где расположен военный контингент армии США. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". По предварительной информации, среди американцев жертв нет.

Ранее стало известно, что украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. На борту самолета находились 167 пассажиров.

ЕЧ

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