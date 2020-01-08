Украинский лайнер разбился в Иране, выживших нет

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8 января 2020, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Иране потерпел крушение украинский лайнер Boeing 737, на борту которого находилось 167 пассажиров и членов экипажа. «Все части самолета охвачены огнем, нет шансов на то, что кто-то мог выжить», - заявил директор Управления по ЧС Ирана.

Позже он добавил, что выживших на борту рухнувшего самолета нет. Начальник ведомства рассказал, что лайнер компании «Международные авиалинии Украины» вылетел из аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране в 5:42 по московскому времени, а уже в 5:44 перестал передавать данные. Сообщается, что причиной крушения могли стать «технические проблемы».