Педро Санчес стал новым премьером Испании

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7 января 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Герб Испании

Конгресс депутатов испанского парламента утвердил лидера социалистов Педро Санчеса председателем правительства во втором туре голосования. Он завершился сегодня.

Санчес стал премьером с перевесом всего в два голоса: «за» проголосовали 167 депутатов, «против» - 165, «воздержались» - 18.

В первом туре, который состоялся в воскресенье, Педро не удалось набрать необходимое абсолютное большинство. Во втором туре по закону для утверждения главы правительства достаточно, чтобы «за» перевешивало «против».

Педро Санчес начал политическую деятельность в рамках Молодежной организации ИСРП. Он работал политическим консультантом в Европейском парламенте в офисе Верховного представителя ООН по Боснии и Герцеговине и управлении партии.