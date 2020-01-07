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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Педро Санчес стал новым премьером Испании

, 17:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Педро Санчес стал новым премьером Испании
Герб Испании

Конгресс депутатов испанского парламента утвердил лидера социалистов Педро Санчеса председателем правительства во втором туре голосования. Он завершился сегодня.

Санчес стал премьером с перевесом всего в два голоса: «за» проголосовали 167 депутатов, «против» - 165, «воздержались» - 18.

В первом туре, который состоялся в воскресенье, Педро не удалось набрать необходимое абсолютное большинство. Во втором туре по закону для утверждения главы правительства достаточно, чтобы «за» перевешивало «против».

Педро Санчес начал политическую деятельность в рамках Молодежной организации ИСРП. Он работал политическим консультантом в Европейском парламенте в офисе Верховного представителя ООН по Боснии и Герцеговине и управлении партии.

ЕЧ

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