В ВСУ поведали об охоте неизвестных врагов на украинских военных под Донецком

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7 января 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

Снайперы, U.S. Department of Defense / globallookpress.com

На киевских военных, несущих службу в районе прифронтовой Марьинки, расположенной под Донецком, охотятся неизвестные враги. Об этом представителям прессы рассказали в Вооруженных силах Украины.

Как пишет интернет-издание «Русская весна», бойцы ВСУ отметили, что их позиции регулярно подвергаются обстрелам со стороны неизвестных, которые применяют стрелковое оружие и гранатометы. По словам силовиков, противник выманивает их, чтобы сделать мишенями для снайперов.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский журналист Дмитрий Гордон обозначил главную помеху для разгрома Украиной самопровозглашенных республик Донбасса.