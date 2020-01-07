Украинский журналист назвал главную помеху для разгрома Киевом республик Донбасса

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7 января 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Дмитрий Гордон, украинский журналист, обозначил главное препятствие для разгрома Киевом самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Точка зрения Гордона приведена в заметке, размещенной некоторое время назад в русскоязычном интернет-сегменте.

Как отметил представитель СМИ, «освободить» Донбасс мешает Россия. Если киевские военные начнут операцию против республик, то попадут под удар армии РФ, полагает Дмитрий Гордон. По словам журналиста, процитированного «ПолитНавигатором», украинская сторона не готова терять «тысячи ребят» в противостоянии с россиянами.

Ранее во вторник сообщалось, что в Народной милиции ДНР рассказали о новогодних боях на позициях Вооруженных сил Украины.