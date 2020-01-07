Назван самый

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7 января 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: henleypassportindex.com

фото: pixabay.com

Швейцарская компания "Henley&Partners" опубликовала на своём сайте обновленный список самых привлекательных паспортов в мире. При этом стоит отметить, что Россия занимает только 51 место.

Отмечается, что наличие российского гражданства позволяет въехать в 118 стан без предварительного оформления визы.

Первую строчку занимает Япония, граждане которой могут посетить 191 государство. Далее идут Сингапур (190) и Южная Корея (189), завершает пятерку лидеров Германия (189) и Италия (188).

Рейтинг основан на индексе свободы передвижения между странами. Данный показатель позволяет понять, сколько государств может посетить человек без оформления визы или при получении её в упрощенном порядке.