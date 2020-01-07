Киевский аналитик раскрыл причины вероятного будущего распада Украины на части

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7 января 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Украине в будущем грозит распад на несколько частей. Такую точку зрения, выступая в телеэфире, озвучил некоторое время назад Владимир Грановский, киевский политический эксперт.

По мнению аналитика, принявшего участие в одном из ток-шоу, выходящем на канале «Россия-1», дезинтеграцию бывшей советской республики способна спровоцировать государственная идеология. В качестве другой причины возможного распада страны Грановский назвал «продолжение унитарности».

Ранее сегодня сообщалось, что украинский журналист Вячеслав Пиховшек раскрыл предполагаемый срок назначения на пост главы правительства министра внутренних дел Арсена Авакова.