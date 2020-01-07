В ополчении ДНР рассказали о боях на позициях армии Украины в новогоднюю ночь

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7 января 2020, 14:17 [ «Аргументы Недели» ]

Ополченцы ДНР, Celestino Arce Lavin / globallookpress.com

В новогоднюю ночь на позициях Вооруженных сил Украины на юге Донецкой области произошли боестолкновения. Об этом корреспонденту пресс-службы Народной милиции ДНР рассказал боец ополчения с позывным «Гроз».

«Такое ощущение, что украинские военные рубились между собой насмерть, там у них бои были. В нашу сторону летело мало пуль», - отметил «Гроз».

В Донбассе с весны 2014-го продолжается вооруженный конфликт между подконтрольными Киеву силовиками и подразделениями ДНР и ЛНР. Ранее сегодня сообщалось, что украинская разведка назвала число бойцов Народной милиции самопровозглашенных республик, уничтоженных в минувшем году.