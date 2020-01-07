Зеленский рассказал Помпео о намерении установить мир в Донбассе и о беспокойстве по ситуации в Ираке

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7 января 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Владимир Зеленский, Serg Glovny ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео рассказал о своих планах восстановить мир на Донбассе.

"Зеленский подробно проинформировал Майка Помпео о результатах договоренностей, достигнутых во время "нормандской встречи", а также о планах украинского правительства по восстановлению мира на востоке Украины", - говорится в сообщении пресс-службы украинского лидера.

Отмечается, что Зеленский выразил благодарность президенту США Дональду Трампу и Конгрессу за предоставление финансовой помощи Украине в сфере безопасности. При этом Помпео оценил "освобождение пленных и заключение важного контракта на транзит газа".

Также украинский лидер выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если ВС США покинут страну.

"Кроме того, стороны обменялись поздравлениями по случаю Рождественских праздников", - уточнили в пресс-службе.