Tesla получит новый кредит в $1,4 млрд от китайских банков для фабрики в Шанхае

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7 января 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Производитель электромобилей Tesla Inc (TSLA.O) договорился с группой банков из КНР о предоставлении нового пятилетнего кредита для производства автомобилей на Шанхайском автомобильном заводе. Всего планируется выделить 10 млрд юаней.

Источник, близкий к ситуации, рассказал, что китайские финансовые организации, такие как Строительный банк, Сельскохозяйственный банк, Промышленно-коммерческий банк и Шанхайский банк развития Пудун вошли в число кредиторов, которые согласились предоставить Тесле финансовую поддержку.

Отметим, что в этом году китайские банки уже предложили Тесле 12-месячный кредит на сумму до 3,5 млрд юаней, который должен быть погашен 4 марта 2020 года.

Tesla начала работу на шанхайском заводе в январе этого года. К концу 2019 года производство автомобилей увеличилось до 1000 в неделю.

Завод, который является первым автомобилестроительным заводом Tesla за пределами США, является центральным элементом амбиций компании по увеличению продаж на крупнейшем в мире автомобильном рынке и недопущению более высоких импортных тарифов на автомобили американского производства.

Акции Tesla выросли до 3,6% на сессии в понедельник, 23 декабря, впервые достигнув 420 долларов.