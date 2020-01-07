Украинская разведка озвучила число уничтоженных ВСУ в 2019-м ополченцев Донбасса

//В мире 13+

7 января 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]

Ополченец ДНР, Alexander Rekun / globallookpress.com

Штаб военной операции Киева в Донбассе обнародовал число ополченцев ДНР и ЛНР, уничтоженных в боестолкновениях с Вооруженными силами Украины в 2019 году. Соответствующую информацию разместил некоторое время назад в Facebook пресс-центр штаба.

В процитированном посте говорится, что, согласно данным украинской разведки, в ушедшем году противник потерял 619 человек убитыми и 939 – ранеными. Также, как утверждается, киевским силовикам удалось уничтожить 110 единиц вооружения и военной техники Народной милиции самопровозглашенных республик.

Ранее сегодня сообщалось, что на Украине раскрыли «план Москвы» по разделу страны на две части.