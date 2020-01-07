На Украине раскрыли предполагаемый срок назначения премьером Арсена Авакова

//В мире 13+

7 января 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]

Глава МВД Украины Арсен Аваков, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Алексей Гончарук может в скором времени уйти с поста руководителя правительства Украины. С соответствующим прогнозом выступил Вячеслав Пиховшек, киевский журналист.

Пиховшек отметил, что не верит в будущее Гончарука, допустившего технический дефолт страны. Представитель СМИ считает реальным вариант, при котором смена состава кабинета министров произойдет в конце января – в феврале текущего года, пишет «ПолитНавигатор». Во главе обновленного правительства, по мнению Вячеслава Пиховшека, может стать Арсен Аваков, в настоящий момент руководящий работой МВД.

Ранее сегодня сообщалось, что на Украине разгадали «план РФ» по разделу бывшей советской республики на Новороссию и Малороссию.