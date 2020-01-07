Павел Климкин разгадал «план РФ» по разделу Украины на Новороссию и Малороссию

//В мире 13+

7 января 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин, Olena Khudiakova / globallookpress.com

Руководство РФ якобы намерено разделить Украину на Новороссию и Малороссию. Соответствующее заявление в беседе с представителями прессы сделал Павел Климкин, бывший глава МИД соседнего государства.

Согласно утверждению Климкина, российские власти хотят «собрать новую империю», которая станет «реинкарнацией» СССР. По словам экс-министра, процитированного «ПолитНавигатором», «план Москвы» предполагает раздел территории Украины на две части. Новороссия должна войти в состав РФ, а Малороссия стать ее сателлитом, полагает Павел Климкин.

Ранее во вторник сообщалось, что украинский политик Надежда Савченко придумала способ остановить «гниющую войну» в бывшей советской республике.