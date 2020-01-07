Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Павел Климкин разгадал «план РФ» по разделу Украины на Новороссию и Малороссию

, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

Павел Климкин разгадал «план РФ» по разделу Украины на Новороссию и Малороссию
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин, Olena Khudiakova / globallookpress.com

Руководство РФ якобы намерено разделить Украину на Новороссию и Малороссию. Соответствующее заявление в беседе с представителями прессы сделал Павел Климкин, бывший глава МИД соседнего государства.

Надежда Савченко придумала способ остановить «гниющую войну» на Украине

Надежда Савченко придумала способ остановить «гниющую войну» на Украине

Согласно утверждению Климкина, российские власти хотят «собрать новую империю», которая станет «реинкарнацией» СССР. По словам экс-министра, процитированного «ПолитНавигатором», «план Москвы» предполагает раздел территории Украины на две части. Новороссия должна войти в состав РФ, а Малороссия стать ее сателлитом, полагает Павел Климкин.

Ранее во вторник сообщалось, что украинский политик Надежда Савченко придумала способ остановить «гниющую войну» в бывшей советской республике.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Экс-соратница Януковича предрекла властям Украины катастрофу из-за продажи земли

Экс-соратница Януковича предрекла властям Украины катастрофу из-за продажи земли

Приватизация земли обернется для украинских властей катастрофой. С соответствующим прогнозом выступила некоторое время назад Анна Герман, бывшая соратница экс-президента страны Виктора Януковича.

В новогоднюю ночь на позициях Вооруженных сил Украины на юге Донецкой области произошли боестолкновения. Об этом корреспонденту пресс-службы Народной милиции ДНР рассказал боец ополчения с позывным «Гроз».

В новогоднюю ночь на позициях Вооруженных сил Украины на юге Донецкой области произошли боестолкновения. Об этом…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Имя самой дорогой эскортницы постсоветского пространства - Яна Орфеева. Скандальный канал «Рынок шкур» называет ее украинской моделью и сообщает что она дольше всех…

//новости ан

//новости ан

Отец бросавшего деньги блогера не стал осуждать акцию сына. Помощник представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев рассказал, что 200 тысяч рублей…

//новости ан

Неизвестные выставили на продажу наградные листы, ордена и личные документы советского актера Михаила ПУГОВКИНА, прожившего часть своей жизни в Ялте.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео рассказал о своих планах восстановить мир на Донбассе…

Более 20 машин столкнулись на трассе Пермь-Екатеринбург. По предварительным данным, в результате массового ДТП пострадали два человека, один из них госпитализирован…

//новости ан

В понедельник, 6 января, в Соединенных Штатах состоялась церемония награждения премии "Золотой глобус". Многие голливудские звезды прошлись по красной дорожке, чтобы…

//новости ан

В Подмосковье во время пожара в тепличном комплексе заживо сгорели восемь человек. Всё случилось сегодня утром в деревне Нестерово Раменского района, следователи выясняют…

//новости ан

//новости ан

Сын Тамерлана Носаева, заместителя представителя главы Чечни в Волгоградской области, который по совместительству является блогером, бросал в толпу деньги и потребовал…