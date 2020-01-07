Надежда Савченко придумала способ остановить «гниющую войну» на Украине

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7 января 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский политик Надежда Савченко, Maxym Marusenko / globallookpress.com

На Украине в настоящий момент идет «гниющая война». С соответствующим заявлением в разговоре с журналистами выступила некоторое время назад Надежда Савченко, бывший депутат Верховной Рады.

По словам экс-парламентария, процитированного интернет-ресурсом «ПолитНавигатор», украинцев убивают «невыносимым уровнем жизни», голодом, некачественной медициной. Страна умирает, констатировала Савченко. Согласно ее точке зрения, остановить процесс «гниения» можно с помощью установления авторитарного режима правления.

Ранее сегодня сообщалось, что властям Украины предрекли катастрофу из-за реализации программы приватизации земли.